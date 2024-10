Gemini Live arriva in Italia: come parlare con l'assistente nella nostra lingua e cosa possiamo fare

Gemini Live è la versione "in diretta" del chatbot di Google. In pratica si tratta di una modalità conversazionale, con la quale dialogare continuamente, botta e risposta, con Gemini. Lanciata lo scorso mese per tutti gli utenti negli Stati Uniti, adesso Gemini Live arriva anche in italiano e per renderlo ancora più utile Gemini sarà anche in grado di connettersi a un maggior numero di app Google.

Cosa fa Gemini Live

Gemini Live permette letteralmente di parlare con l'intelligenza artificiale di Google. Si tratta di una vera e propria conversazione, come quella che potremmo avere con un interlocutore umano, con la differenza che Gemini può essere chiunque. Lo possiamo usare per trovare un'idea regalo per un amico, per prepararci alla prossima riunione di lavoro col capo, per fare brainstorming su come arredare casa, e potremmo andare avanti all'infinito con gli esempi "a casaccio". Gemini Live è in grado sostenere conversazioni articolate, approfondendo gli argomenti quando necessario, o saltando di palo in frasca all'occorrenza. Per rendere il dialogo più personale è possibile scegliere tra 10 voci diverse, in modo da trovare il tono e lo stile che più ci piacciono.

Gemini Live in italiano: quando arriverà

A partire da oggi, lunedì 21 ottobre 2024, e nel corso delle prossime settimane, Gemini Live parlerà in italiano sugli smartphone Android. Per essere precisi si tratta di un'espansione davvero grande, che andrà a coprire oltre 40 lingue, come già annunciato qualche settimana fa. Per impostare la lingua italiana in Gemini Live basta seguire i seguenti passi. Aprire l'app Google e premere in alto a destra il cerchio con le iniziali o l'immagine del profilo. Selezionare Impostazioni -> Assistente Google -> Lingue Scegliere l'italiano o un'altra lingua supportata Sottolineiamo che è possibile impostare fino a un massimo di due lingue per parlare con Gemini Live, quindi nulla vieta di sceglierne una seconda (come l'inglese) per espandere i propri orizzonti. Non appena Gemini Live sarà disponibile, richiamando Gemini troveremo in basso a destra un'icona con tre sbarrette verticali, di varia lunghezza. Premendoci sopra si attiverà la modalità conversazione, con un'interfaccia uguale a quella nell'immagine di copertina. L'assenza di questo pulsante significa semplicemente che Gemini Live non è ancora disponibile, pur avendo attivato l'italiano nelle opzioni linguistiche. Dalle impostazioni di Gemini sarà inoltre possibile scegliere la voce che preferiamo.

Le app Google & Gemini Live

In concomitanza con questa espansione linguistica, Google ha ampliato anche il numero delle sue app con le quali Gemini può interagire per fornire risposte più complete e puntuali. Oltre a Gmail, Maps e YouTube, in inglese è già possibile collegare Google Calendar, Tasks, Keep e altre utilità, e nelle prossime settimane sarà possibile farlo anche in italiano. Collegando un'app a Gemini è possibile chiedergli, ad esempio, di reperire una certa email o di leggere la lista della spesa su Keep, o ancora di impostare eventi e promemoria nel calendario per non dimenticare gli appuntamenti e le scadenze più importanti.

Impariamo a usare Gemini

