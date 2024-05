Gemini diventa trasversale: ecco i nuovi pannelli per la suite Google, Gmail e Drive

Dopo aver visto come Gemini apporterà dei notevoli miglioramenti all'esperienza utente con Android , andiamo a vedere in cosa consistono le nuove integrazioni con la suite Google , Gmail e Drive .

La novità sostanzialmente consiste nei nuovi pannelli laterali che offrono le potenzialità di Gemini. Si tratta di un ulteriore sviluppo delle funzionalità presentate lo scorso anno, che prevedevano soltanto funzioni richiamabili dall'interfaccia principale dei servizi Google coinvolti.

I nuovi pannelli laterali arrivano per la suite di Google, ovvero Documenti, Fogli, e Presentazioni, per Gmail e per Google Drive. Come vedete dalle immagini in galleria, questi pannelli laterali offrono un'esperienza con Gemini molto simile a quella che si avrebbe sul suo sito ufficiale.

Il vantaggio consiste ovviamente nell'avere a portata di mano Gemini, ma anche di ottenere delle risposte dal chabot AI che siano più accurate e contestualizzate.

Come vedete dagli screenshot in basso, Gemini offrirà la possibilità di generare contenuti in base ai file aperti sulla suite Google. Questo vale anche per i file, come i file PDF, salvati e sincronizzati su Drive.

Per quanto riguarda Gmail, arrivano le opzioni per generare rapidamente delle risposte coerenti alle email ricevute, oppure di generare dei riepiloghi accurati in base al contenuto del testo ricevuto.

Le novità che abbiamo appena visto arrivano subito per coloro che sono iscritti a Workspace Labs e per coloro che hanno aderito a Gemini per Workspace Alpha. Per gli abbonati Google One AI Premium le novità verranno rilasciate il mese prossimo. Sembra quindi che non sono previste per coloro che non sono abbonati.