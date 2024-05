Tutti potranno avere il proprio Gemini personalizzato

Le Gemme sarebbero appunto le versioni personalizzate di Gemini che dovrebbero poter creare i suoi utenti. Per versioni personalizzate si intende delle declinazioni di Gemini che tengano conto delle preferenze personali in ogni contesto, con la possibilità di tracciare le attività dell'utente per profilare al meglio la versione personalizzata di Gemini.

Queste Gemme sostanzialmente permetteranno agli utenti di parlare con versioni di Gemini esclusive, generate a partire dal proprio profilo personale. Google cita esplicitamente la possibilità di rendere Gemini, ad esempio, il proprio compagno di palestra, sous-chef, partner di programmazione, guida alla scrittura creativa o qualsiasi altra cosa.

Le Gemme di Gemini appaiono quindi molto simili a GPT Store, il quale permette appunto di creare delle versioni personalizzate di ChatGPT.

Si tratta quindi di una funzionalità che mira a permettere agli utenti di rendere esclusivo qualcosa che nasce per tutti, come Gemini per l'appunto. L'intelligenza artificiale di Google non è mai stata così potente, e dunque Gemini sarà sicuramente in grado di supportare i milioni di suoi alter ego che creeranno gli utenti.

La novità Gems per Gemini verrà distribuita automaticamente per tutti coloro che sono abbonati a Gemini Advanced entro i prossimi mesi.