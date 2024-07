Gemini è più potente a schermo bloccato: come abilitare la novità

Google sta ponendo particolare attenzione ai suoi servizi di intelligenza artificiale , esplosi con il lancio di Gemini . E proprio in questo contesto è arrivata una novità interessante . Parliamo della possibilità di usare Gemini anche a schermo bloccato .

Gemini nella schermata di blocco: come abilitarlo

La novità che ha appena introdotto Google renderà Gemini maggiormente utilizzabile, anche senza dover sbloccare lo smartphone. Come potete vedere dalle immagini in galleria, arriva infatti la funzionalità per potenziare Gemini anche nella schermata di blocco.

Finora, Gemini sostanzialmente ha offerto le stesse possibilità di Google Assistant a dispositivo bloccato. Ovvero, era in grado di gestire sveglie, timer e contenuti multimediali in riproduzione. Senza altre possibilità di interazione.

La novità appena introdotta renderà possibile usare Gemini nella schermata di blocco anche per porre domande di carattere generale, e ricevere le opportune risposte dall'assistente intelligente.

Per carattere generale si intende chiaramente quel tipo di informazioni che non sono personali, le quali richiederebbero lo sblocco del dispositivo per certificare l'autenticazione dell'utente.

Chiaramente, cercando di accedere a contenuti proposti nelle risposte di Gemini verrà richiesto lo sblocco del dispositivo tramite l'autenticazione biometrica.

Come potete vedere dagli screenshot in basso, per abilitare questa opzione sarà sufficiente accedere all'app Gemini, poi selezionare le Impostazioni dell'app, accedere alla sezione Gemini nella schermata di blocco e assicurarsi che l'opzione Risposte di Gemini nella schermata di blocco sia abilitata.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione via server per tutti gli utenti Android. Dalle nostre parti è già arrivata.