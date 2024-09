Google Gemini in Gmail e Messaggi: ecco le nuove funzioni potenziate dall'IA

Google prosegue nell'integrazione di Gemini all'interno dei suoi servizi (d'altronde il chatbot IA è al centro di Android, no?). Ora infatti in Gmail sono disponibili le Smart Reply contestuali, e in Messaggi arriva l'invito a iniziare una conversazione con l'assistente. Intanto, l'app Gemini per Android riceve un aggiornamento dal punto di vista dell'interfaccia, che diventa più semplice. Andiamo a vedere le novità, ricordandovi il nostro approfondimento su come usare Gemini al posto di Google Assistant.

In Gmail arrivano le Smart Reply contestuali

È dal 2017 che su Gmail si possono utilizzare le Smart Reply, offrono risposte suggerite sotto i messaggi di posta elettronica. Al Google I/O 2024 la GrandeG aveva promesso, tra le altre cose, anche le Contextual Smart Reply (le Smart Reply contestuali). Cosa sono le Smart Reply contestuali Questa funzione, che si unisce ai riassunti di singole email e thread e a Gmail Q&A (il pannello laterale desktop nell'app per dispositivi mobili), sfrutta, ovviamente, Gemini per offrire "risposte dettagliate". Il chatbot IA può infatti "analizzare il contesto di un'email" e suggerire risposte che sono "personalizzate per la tua conversazione" invece di un generico "Mi sembra perfetto", o "Sì, ci sto lavorando". Come funzionano le Smart Reply contestuali

Dopo aver avviato una risposta email, gli utenti vedranno alcune opzioni di risposta nella parte inferiore dello schermo. Queste risposte prendono in considerazione l'intero contenuto del thread di email. L'utente deve semplicemente toccare a lungo ogni risposta (da web passare il cursore del mouse sulla risposta) per ottenere una rapida anteprima del testo, poi toccare quella che preferisce. In questo modo il suggerimento, che include un saluto e una chiusura, viene inserito nel corpo dell'email, e si possono apportare ulteriori modifiche o inviarla così com'è. Per chi sono disponibili Le Smart Reply contestuali sono disponibili nell'app Gmail per Android, iOS e Web, ma solo per gli utenti a pagamento Google One AI Premium e Gemini Business, Enterprise, Istruzione, o Istruzione Premium. Inoltre la funzione è in via di distribuzione dal 26 settembre, con un tempo di rilascio che si può estendere a 2 settimane, ma è supportato solo l'inglese come lingua.

In Messaggi arriva l'invito a conversare con Gemini

A luglio avevamo parlato della possibilità di chattare con Gemini direttamente in Messaggi (una funzione in arrivo anche in Italia): ora il chatbot IA sta inviando proattivamente un messaggio agli utenti per iniziare una chat con lui. Alcuni utenti hanno infatti iniziato a ricevere un messaggio di benvenuto, apparso come notifica standard dall'app, che recita (tradotto dall'inglese): "Ciao, sono Gemini in Google Messaggi. Chatta con me per scrivere messaggi, fare brainstorming di idee, pianificare eventi o semplicemente avere una conversazione divertente." Sembra che il messaggio sia stato inviato in massa agli utenti che devono ancora utilizzare il chatbot nel client RCS/SMS. Chi non è interessato a usare lo strumento, può disabilitarlo andando nelle Impostazioni > Gemini in Messaggi > disattivare il pulsante Mostra Gemini. Questo archivierà la conversazione con Gemini in Messaggi.

Nuova interfaccia dell'app Gemini

Infine Google aggiorna nuovamente l'app Gemini per Android. Lunedì scorso era stata introdotta una schermata iniziale semplificata, con un semplice "Ciao, [nome utente]" al posto del logo Gemini Advanced in alto e un carosello di suggerimenti, oltre all'elenco Recenti. Ora prosegue il percorso di semplificazione, ma stavolta coinvolgendo la casella di testo in basso. In precedenza, la casella di testo in basso presentava la scritta "Digita, parla o condividi una foto", con sotto un pulsante a forma di pillola con i pulsanti per l'ingresso vocale e della fotocamera, oltre al pulsante "+" per il menu di caricamento a sinistra e Gemini Live a destra (per chi imposta la lingua inglese). Ora il campo di testo è stato ridotto in altezza, in modo simile a quanto avviene sul Web. Con l'ultimo aggiornamento infatti il campo di testo è inserito sulla stessa linea dei quattro pulsanti, come avviene durante una conversazione. Toccandolo, apparirà con un'animazione la vecchia interfaccia utente, mentre la tastiera scorre dal basso verso l'alto. La stessa cosa accade al contrario quando si chiude il campo di testo. In teoria, per vedere la novità dovrebbe bastare forzare la chiusura dell'app Gemini e rilanciarla, ma noi non siamo ancora riusciti a vedere la nuova interfaccia, quindi è possibile che venga rilasciata a scaglioni.

