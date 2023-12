Gemini dà i super poteri a Recorder: cosa serve per i riassunti audio

Google sembra finalmente aver messo tutte le carte in tavola per i suoi Pixel dotati di intelligenza artificiale , ovvero i top di gamma presentati quest'anno. Parliamo ovviamente dell'arrivo di Gemini su Pixel 8 Pro .

Stando infatti a quanto appena trapelato, Gemini richiederebbe fino a 1 GB di dati da scaricare per allenare e rendere operativo il suo modello di intelligenza artificiale per funzionare correttamente su Recorder.

Tale mole di dati sarebbe necessaria per rendere Gemini robusto abbastanza a proporre riepiloghi accurati delle registrazioni effettuate con Recorder. Un altro requisito fondamentale corrisponde alla lunghezza della registrazione, la quale dovrà essere oltre una certa soglia altrimenti Gemini non riuscirà a essere efficace. D'altro canto, sembra anche che non debba essere troppo lunga, altrimenti allo stesso modo Gemini restituirà un messaggio di errore, come quello che vedete nell'immagine in basso.

Il tutto viene gestito da Android AICore, la piattaforma che Google ha messo a punto per gestire l'intelligenza artificiale su Android. Secondo le ultime informazioni emerse online, l'app Recorder dovrà essere aggiornata alla versione 4.2.20231031.x per funzionare con Gemini. A patto di avere un Pixel 8 Pro ovviamente.