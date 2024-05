Ora grazie all'IA potete creare il vostro "Dino Runner". Ma dovete sbrigarvi

Chiamato GenDino, il gioco, che è stato presentato in anteprima alla vigilia del keynote al Google I/O 2024 , è ora molto più interessante in quanto vi consente di creare il vostro dinosauro , ostacoli e obbiettivo. Ovviamente grazie all'IA.

In occasione della Giornata internazionale dei dinosauri (che è stata ieri 21 maggio), Dino Runner torna a correre sul browser in una versione alimentata dall'intelligenza artificiale (sapete come creare immagini con l'IA ? Ecco una selezione delle migliori app).

Come funziona GenDino

Per usare il gioco, dovete recarvi a questo indirizzo , dove vedrete un conto alla rovescia che indica fino a quando GenDino sarà disponibile. Cliccate su Sign in with Google ed effettuate l'accesso con il vostro account Google.

Come vedete, GenDino è creato come sempre in pixel art in scala di grigi, ma non fatevi ingannare. Nella schermata successiva, troverete tre campi in cui potrete scrivere i prompt per creare il dinosauro, gli ostacoli e l'obbiettivo da superare.

Cliccate sopra un campo e inserite un prompt, poi cliccate sulla freccia verso destra per farlo creare. Il modello IA cercherà di seguire le vostre indicazioni. È sorprendentemente preciso, anche con i nomi in latino, ma non dovete cercare dinosauri troppo strani (per esempio riconosce Pterodactylus, ma non Sharovipteryx).

Eseguite l'operazione per i tre campi, oppure cliccate in basso su I'm feeling lucky per farli creare a caso, poi cliccate su Let's Run per iniziare il gioco.