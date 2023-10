Genvid e Konami confermano SILENT HILL: Ascension su PC e mobile: disponibile dal 31 ottobre

Genvid Entertainment e Konami hanno annunciato la data di uscita della serie interattiva SILENT HILL: Ascension, che debutterà il 31 ottobre. Nell'attesa della prima diretta streaming, gli appassionati potranno scaricare l'app gratuita per lo streaming, disponibile per la re-registrazione su App Store e Google Play e per i browser desktop.

In particolare, l'installazione dell'app inizierà martedì 31 ottobre alle ore 9:01. Gli utenti, in questo modo, potranno accedere ad alcuni contenuti esclusivi di SILENT HILL: Ascension prima dell'anteprima mondiale. La première della serie SILENT HILL: Ascension, invece, sarà trasmessa in diretta streaming sulle app mobile e su Ascension.com a partire dalle 3:00 di mercoledì 1 novembre.