L'attesa è finita: ecco come sarà Ghost of Tsushima su PC

Ghost of Tsushima è stato senza ombra di dubbio tra i titoli più apprezzati su PS4 e non poteva non meritarsi una riedizione ''Director's Cut'' per PS5. Come la maggior parte delle esclusive PlayStation, il titolo si è fatto attendere a lungo dagli utenti PC, ma finalmente il momento è giunto: Ghost of Tsushima Director's Cut è in arrivo il 16 maggio su Steam e sullo store Epic Games.

Questa versione PC include il gioco completo, la Iki Island expansion e la modalità multigiocatore ''Leggende''. Il team di Nixxes ha lavorato durante lo scorso anno per portare l'engine di Sucker Punch su PC, ovvimente arricchendo il titolo con diverse opzioni come il framerate sbloccato, preset grafici e comandi personalizzabili per mouse e tastiera.