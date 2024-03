I Ghostbusters arrivano su Waze: come andare a caccia di fantasmi

In occasione del lancio della nuova pellicola Ghostbusters: Frozen Empire , in uscita a breve da parte di Sony Pictures, su Waze ne arriva una celebrazione con diverse opzioni di personalizzazione a tema .

Arrivano delle interessanti novità per Waze , la popolare piattaforma per le mappe e la navigazione su dispositivi mobili. Gli utenti Waze potranno divertirsi andando a caccia di fantasmi per rompere la routine quotidiana in auto.

La novità Ghostbusters su Waze consiste ad esempio in una voce di navigazione interpretata da Ray Stantz, il quale fornirà indicazioni durante la guida, tutte ispirate alle celebri battute alle quali sono abituati gli appassionati della saga Ghostbusters.

Inoltre, sarà possibile scegliere lo stato d'animo 'Spooky' su Waze, in modo che gli altri conducenti si accorgano della novità vedendovi sulla mappa. E non mancherà l'iconica Ecto-1, la quale può essere selezionata per il vostro veicolo in movimento sulla mappa di Waze.

Insomma, si tratta di una bella occasione per personalizzare la propria esperienza di guida con Waze, soprattutto per gli appassionati Ghostbusters.

La novità è già disponibile per tutti a livello globale, ma per usare tutte le opzioni di personalizzazione a tema Ghostbusters sarà necessario impostare la lingua di navigazione in inglese. Potete attivare le nuove opzioni su Waze direttamente tramite questo link.