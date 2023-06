Alla Ghostbusters Week si festeggia in compagnia di Spirits Unleashed e PC Gaming Erazer

Lo scorso fine settimana, dall'8 all'11 giugno per la precisione, si è tenuta la Ghostbusters Week presso il Vigamus – Il Museo del Videogioco di Roma e in altre località del territorio italiano. L'iniziativa voleva ovviamente omaggiare i film della saga e, soprattutto, il 39° anniversario dall'uscita del primissimo Ghostbusters.

Ad animare i numerosi eventi sparsi per l'Italia c'erano i membri dell'Associazione Culturale Ghostbusters Italia, e nella giornata di lancio dell'evento c'era anche Edoardo Stoppacciaro, attore e doppiatore che ha prestato la propria voce al personaggio di Egon Spengler nell'ultima pellicola della saga cinematografica.

In quel del Vigamus di Roma i visitatori hanno avuto modo di ammirare varie riproduzioni degli oggetti di scena, compresi i più celebri strumenti degli acchiappafantasmi e qualche extra come la Guida Spiritica del Tobin (ne trovate una molto carina su Amazon) o l'insegna dell'Occultoteca di Ray.

Perché all'evento c'è stato spazio anche per la tecnologia e, appunto, per i videogiochi.

I visitatori hanno avuto la possibilità di sfidarsi in partite multiplayer 4 contro 1 (ovvero 4 Ghostbusters e 1 spirito) a Ghostbusters: Spirits Unleashed, sia su console che sui PC presenti. A tal proposito, è stata ERAZER, di cui vi abbiamo parlato anche in alcune delle nostre ultime recensioni, a dotare il museo di alcune postazioni di gioco. Per la precisione c'erano un Beast X30 con RTX 3070 Ti, il Major X10 con Intel Arc A730M e il Crawler E30 con RTX 3050.

In realtà la Guida Spiritica del Tobin che abbiamo citato prima e che vedete anche nella copertina dell'articolo è una edizione speciale presente nella Collector's Edition di Ghostbusters: Spirits Unleashed. Si tratta di una riproduzione sufficientemente fedele, tant'è che è stata scelta per essere integrata nella sezione dedicata ai prodotti di intrattenimento appartenenti al mondo dei Ghostbusters.