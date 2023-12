Giga illimitati per Natale con TIM a 4,99 euro, ma non per tutti

Queste arrivano da TIM , uno degli operatori attivi nel segmento mobile e in quello della fibra da moltissimo tempo in Italia. L'operatore ha infatti rinnovato una delle sue opzioni aggiuntive per alcuni dei suoi clienti.

Stiamo parlando dell'opzione Giga illimitati 5G, ovvero l'opzione che permette di avere il traffico dati illimitato in 5G con velocità di navigazione fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. L'opzione ha un costo di 4,99 euro al mese, non prevede un contributo di attivazione.

Giga illimitati 5G di TIM sarà dunque disponibile all'attivazione anche per il periodo natalizio di questo 2023. Ma non per tutti. Si tratta infatti di un'opzione che viene proposta a selezionati clienti TIM. Coloro che potranno attivarla dovrebbero ricevere la proposta di attivazione tramite SMS, oppure tramite l'app MyTIM per dispositivi mobili.

In questo senso, è bene chiarire che l'opzione prevede l'accesso alla rete 5G di TIM nelle aree in cui effettivamente vi è copertura. Inoltre, il traffico dati è illimitato finché non si supereranno i 600 GB al mese. Limite oltre il quale l'utilizzo non verrà più considerato in buona fede, e l'operatore potrebbe sospendere l'erogazione del servizio.

Dunque, l'opzione per avere traffico dati illimitati in 5G sarà disponibile anche per il periodo natalizio, e se siete interessati ad attivarla dovrete attendere la ricezione della comunicazione per farlo da parte di TIM. Alternativamente, potreste provare a recarvi in uno dei centri autorizzati TIM e chiedere se siete idonei all'attivazione.