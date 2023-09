Giocare con il Vision Pro? Demeo è in sviluppo per il visore di casa Apple

L'annuncio dell' Apple Vision Pro durante lo scorso WWDC 2023 ha riacceso l'interesse e le discussioni del pubblico sul mercato dei visori . La presentazione ha mostrato le grandi potenzialità del dispositivo, soprattutto riguardo intrattenimento e produttività , non soffermandosi in particolar modo sull'aspetto ''gaming''. Nonostante però quest'ultimo non rappresenti una priorità per Apple, l'imminente arrivo sul visore di un proprio App Store ed il recente annuncio di Resolution Games ci danno ulteriori idee di come potrebbe essere videogiocare sul Vision Pro.

Demeo arriverà su Apple Vision Pro

Demeo è un gioco di ruolo ''da tavolo'' del 2021 con elementi survival, sviluppato e pubblicato da Resolution Games. Quest' ''avventura cooperativa'' permette fino ad un massimo di quattro giocatori di ''ricreare tutta la magia ed il cameratismo del riunirsi attorno a un tavolo con gli amici per combattere contro le forze del male'', scegliendo uno tra i quattro eroi disponibili (ciascuno con abilità diverse). L'aspetto più interessante del gioco è ovviamente la possibilità di sfruttare un visore per ricreare un gameplay unico che unisce la realtà aumentata con la realtà virtuale .

Originariamente rilasciato prima su Oculus Quest nel 2021 e poi all'inizio di quest'anno su PlayStation VR 2, Demeo è ufficialmente in sviluppo anche per Apple Vision Pro. In particolare grazie all'Update 2.0 per la realtà mista, che introduce il tracciamento delle mani e la co-localizzazione, sarà possibile giocare ''senza controller'' rendendo possibile il multiplayer locale ''sincronizzando tutti gli oggetti virtuali in realtà mista negli stessi punti del mondo reale''.

La possibilità di abbandonare i controller fisici per immergersi ancor più nell'esperienza data dal gioco rappresenta sicuramente un importante miglioramento nel gameplay offerto, lasciando quindi come punto interrogativo l'effettivo comfort dato dal visore in questione durante e dopo una sessione di gioco più o meno prolungata.