Alcuni giochi mandano i crisi i processori Core i9 di 13ª e 14ª Generazione

I possessori dei processori desktop Intel Core i9 di 13ª e 14ª generazione, negli ultimi tempi, hanno riscontrato una criticità piuttosto strana, ovvero un aumento dei crash durante l'esecuzione di alcuni giochi, tra cui "The Finals", "Fortnite" e "Tekken 8". Questa difficoltà ha costretto Epic Games a diffondere un avviso di supporto consigliando a questi utenti di modificare le impostazioni del BIOS.

Intel, dal canto suo, ha confermato di essere a conoscenza di questo problema, annunciando il monitoraggio della situazione insieme ai principali partner. In particolare, i crash cambiano a seconda del gioco. Difatti, alcuni titoli causano un errore "out of memory", mentre altri si chiudono direttamente. Altri ancora, invece, innescano il blocco dell'intero sistema.