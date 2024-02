Diablo 4, Overwatch 2, Call of Duty HQ e non solo su GeForce Now grazie a Battle.net

È stata annunciata una novità durante questo GFN Thursday: è approdato sul cloud, infatti, Battle.net, che si unirà a Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect e GOG.com. I primi giochi saranno disponibili per lo streaming già in questo fine settimana e tra i titoli si possono citare Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ e Hearthstone. In particolareggi utenti in possesso di un gioco su battle.net potranno giocarli in streaming da più dispositivi su GeForce NOW.

In questo fine settimana arriveranno 8 nuovi giochi mentre a marzo il catalogo includerà 30 titoli. I pass giornalieri, invece, saranno disponibili dalla prossima settimana: gli utenti, così, beneficeranno di vantaggi come l'abbonamento Ultimate e Priority ogni giorno. I giochi disponibili in questa settimana saranno: