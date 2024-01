Netflix sta pensando di rimangiarsi la parola un'altra volta, perché le cose belle non durano mai

Netflix offre da tempo un discreto catalogo di giochi mobile inclusi con il suo abbonamento (se non sapeste di cosa stiamo parlando, vi abbiamo già spiegato come installare e come usare i giochi su Netflix con delle guide dedicate).

In pratica, se siete abbonati al servizio di streaming, potete anche scaricare gratuitamente un certo numero di giochi, con in più il bonus che "non ci sono pubblicità, costi aggiuntivi o acquisti in-app", come riportato a chiare lettere su un comunicato stampa di un paio di anni fa. Peccato che, come già successo con la condivisione della password, la pacchia potrebbe essere prossima alla fine.

Secondo quanto riportato dall'autorevole The Wall Street Journal, i vertici di Netflix sarebbero alla ricerca di un modo per monetizzare il mondo gaming, e ciò è possibile solo con l'introduzione proprio di pubblicità e acquisti in-app sui titoli inclusi, oltre che con la possibilità di far proprio pagare per l'acquisto dei giochi di maggior spessore.

Al momento sono solo delle indiscrezioni, ma la notorietà della fonte e i precedenti non depongono esattamente a favore di Netflix. Non ci resta che aspettare e sperare, ma considerate quello di oggi un buon campanello di allarme.