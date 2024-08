Giochi Paralimpici Parigi 2024: su YouTube diretta streaming gratis, tutti i dettagli

Importante annuncio del Comitato Paralimpico Internazionale in vista dei Giochi Paralimpici 2024 di Parigi, che si svolgeranno dal 28 agosto all'8 settembre. È stato ufficializzato, infatti, che i Giochi saranno trasmessi, gratuitamente, in live streaming sul canale YouTube dedicato, garantendo, così, "la più ampia copertura dei Giochi Paralitici fino ad oggi".

I particolari sulla diretta dei Giochi Paralimpici su YouTube

Tutti i contenuti dei Giochi Paralimpici 2024 di Parigi, che saranno disponibili per gli utenti di 175 mercati, saranno trasmessi gratuitamente sul canale Paralympics Games. Complessivamente, saranno disponibili quasi 1.400 ore di copertura in diretta di tutti i 22 sport paralimpici, incluse le cerimonie di apertura e di chiusura.

Inoltre, per la prima volta, YouTube renderà disponibile il Multiview a livello globale. Dunque, sarà possibile guardare temporaneamente fino a quattro stream. Questa funzionalità, in precedenza, è stata utilizzata per eventi come NFL e Coachella, nonché in alcune regioni durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024.