Dal passato spuntano i piani di Microsoft di portare i giochi per PC su Xbox Cloud Gaming

"Google è un concorrente enorme e aggressivo, ma onestamente sono rimasto sorpreso dalla loro mancanza di progressi con Stadia. Ad oggi il nostro concorrente numero 1 qui è davvero nVidia con GeForce Now. Ma teniamo d'occhio sia Google che Amazon con Luna (anche in difficoltà)."

In questo scambio il punto più interessante è forse una considerazione di Spencer , che rivela come consideri il vero pericolo GeForce Now di NVIDIA:

"Phil ha ragione. Sarah [Bond] e io in collaborazione con il team [Zander] di Jason stiamo lavorando a una SKU Azure adatta... come parte di una serie che servirà la domanda dei clienti che vediamo esternamente per IAAS e per eseguire il nostro stack di streaming PC xCloud "

"Google ha la possibilità di riutilizzare il proprio hardware cloud Linux e sì, mentre trasmettiamo in streaming giochi nativi per PC da una SKU GPU Azure, avremmo più scenari di riutilizzo per recuperare i costi". Risposta di Phil Spencer

Dalle email, si evince come questa ipotesi sia nata inizialmente per contrastare Stadia, e infatti un preoccupato Nadella aveva scritto a Spencer come Stadia avesse un vantaggio in quanto usavano un sistema più generico basato su Linux, chiedendo se anche loro avrebbero fatto lo stesso. Spencer si era affrettato a rassicurare il capo.

Xbox Cloud Gaming è infatti un servizio attualmente in beta che consente agli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate di accedere alla libreria di Xbox per giocare su cloud da ogni dispositivo compatibile, smartphone, TV o PC che sia. Il servizio è limitato ai giochi di Xbox perché utilizza chip Xbox Serie X ma l'idea è di sfruttare i server Azure per estenderne la compatibilità anche ai giochi per PC.

Nelle carte della causa, sono infatti spuntate email del 2021 tra i dirigenti dell'azienda, l'amministratore delegato Satya Nadella , il capo di Xbox Phil Spencer, la esponsabile del cloud gaming di Microsoft Kareem Choudhry e la responsabile dell'esperienza Xbox Sarah Bond, che rivelano i piani per portare i giochi per PC sulla piattaforma.

La causa tra FTC (Federal Trade Commission, l'ente statunitense per la protezione dei consumatori) e Microsoft per l'acquisizione di Activision continua a rivelare retroscena e dettagli interessanti sulle intenzioni della casa di Redmond, questa volta riguardanti Xbox Cloud Gaming (sapete come riprodurre i giochi sui dispositivi? ).

Emal di Phil Spencer. Fonte: FTC vs Microsoft via The Verge

Ora teniamo presente che queste email sono datate 29 luglio 2021: stiamo guardando il passato, un po' come si fa guardando la luce delle stelle.

Spencer aveva ragione: Google stava arrancando e infatti nel settembre 2022 ha chiuso Stadia, ma l'idea di portare i giochi per PC su Xbox Cloud Gaming che fine ha fatto?

A quanto sembra, un po' tutto lo sviluppo attorno alla piattaforma è passato in secondo piano nelle priorità dell'azienda, il che non è un buon indizio. Microsoft nel 2022 aveva anche promesso di portare su Xbox Cloud Gaming la libreria personale degli utenti, cosa che poi non è mai avvenuta, così come non si è mai realizzato il piano di lanciare una versione in abbonamento dedicata per il servizio.

A inizio 2023, però, qualcosa si è moss. La casa di Redmond ha firmato un accordo di 10 anni con l'operatore mobile britannico EE per portare i giochi per PC ai loro clienti, e visto che EE non ha un suo servizio di streaming è probabile che Microsoft utilizzi la sua piattaforma Azure. Il che potrebbe far pensare che il progetto faccia parte di un piano più ampio per portare i giochi per PC su Xbox Cloud Gaming, ma sono solo supposizioni.

Un altro indizio potrebbe venire dal fatto che Microsoft ha testato il supporto per mouse e tastiera per Xbox Cloud Gaming, ma finora solo per i giochi per Xbox.

Insomma, lo sviluppo su Xbox Clud Gaming è rallentato ma non si è fermato del tutto: in mancanza di altre voci dal passato non possiamo che sperare e aspettare.