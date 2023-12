Su iPhone impazzano gli acquisti dalla Cina e il Monopoly, ma la passione per le targhe non ci abbandona

A fine anno è sempre il momento di tirare le somme, e Apple ne approfitta per pubblicare la classifica dei giochi e delle app più scaricate in Italia su iPhone e iPad, oltre ai titoli più popolari su Apple Arcade.

Vista la popolarità dei dispositivi della mela, questo rapporto è sempre l'occasione per riflettere sulle nostre abitudini, e quanto sono cambiate in dodici mesi. Quest'anno su iPhone hanno spopolato le app di shopping cinese come Temu e Shein, e il successo di CapCut mostra l'importanza dei video nelle nostre vite digitali. Tra i giochi gratuiti, MONOPOLY GO! ha conquistato la vetta, mentre Minecraft è il più popolare tra i titoli a pagamento.

Su iPad, invece, come al solito sono molto scaricate le app per le note e la fruizione di contenuti multimediali, tra cui è da segnalare l'exploit di RaiPlay, mentre tra i giochi non ci sono differenze rispetto al melafonino, almeno per quanto riguarda la vetta.

Andiamo a scoprire tutte le classifiche, ricordandovi che potete recuperarle dal pannello Oggi dell'App Store, mentre qui potete trovare il nostro approfondimento sull'App Store Award 2023.