I nostri giochi su Steam sono condannati, e nemmeno facendo testamento potremo salvarli

A domanda diretta, il supporto di Steam propende per la seconda ipotesi, anche in caso di testamento. La materia però è incredibilmente complicata: cerchiamo di capire quali alternative ci potrebbero essere, oltre a ricordarvi la nostra selezione dei migliori giochi per PC .

La domanda: posso lasciare i miei giochi su Steam ai miei eredi?

In realtà non è la prima volta che su Steam ci si pone la stessa domanda, e a dire il vero non solo su Steam. Nel 2012 era rimbalzata sui media di tutto il mondo la notizia che Bruce Willis aveva intenzione di citare in giudizio Apple per l'impossibilità di trasferire ai suoi figli la sua libreria di iTunes.

Gli account e i giochi di Steam non sono trasferibili. Il supporto Steam non può fornire a qualcun altro l'accesso all'account o unire i suoi contenuti con un altro account. Mi dispiace informarti che il tuo account Steam non può essere trasferito tramite un testamento

Noi possediamo realmente i beni digitali?

Quando si "acquista" un gioco su Steam, si acquista una licenza non trasferibile per giocare a quel titolo. La licenza viene concessa solo a quell'individuo e, sulla base della maggior parte dei Termini di servizio, spesso scade alla sua morte .

Molti credono che quando si clicca sul pulsante "acquista" in un negozio digitale come Steam, il bene diventi di loro proprietà, come si farebbe con un maglione o un prosciutto, ma non è così.

C'è un "ma"

In pratica i file vengono considerati come copia fisica e in teoria trasferibili come capiterebbe per un CD o un DVD, ma solo se associati a un dispositivo e a un account.

In campo legale, però, niente è bianco e nero. Nel caso di Bruce Willis sopra citato, l'articolo parlava di una possibile soluzione: le copie legali. Nel caso di un file musicale su un iPod, il file scaricato su quel dispositivo potrebbe in teoria passare ai discendenti del suo proprietario deceduto. Ma se costoro volessero scaricare quei contenuti su un altro dispositivo, non potrebbero.

In teoria, secondo le leggi italiane ed europee, anche la semplice pubblicazione di un termine di servizio in violazione di questo diritto potrebbe causare una multa da parte degli enti regolatori. Certo, bisognerebbe farla valere.

Quindi potrebbe esserci una scappatoia, ma non sono state fornite indicazioni che questo sia effettivamente avvenuto, o che ora la situazione non sia cambiata.

Non puoi [...] vendere o addebitare ad altri il diritto di utilizzare il tuo Account, o altrimenti trasferire il tuo Account, né puoi vendere, addebitare ad altri il diritto di utilizzare o trasferire alcun Abbonamento diverso da se e come espressamente consentito dal presente Accordo [...] o come altrimenti specificamente consentito da Valve

L'idea: e se non possedessimo niente?

C'è una soluzione, per noi e per le aziende: non acquistare beni digitali ma abbonarsi a servizi. In questo modo il problema della proprietà non si porrebbe, in quanto saremmo semplici utilizzatori.

È quanto previsto in un articolo di Ida Auken, ministro per l'ambiente danese dal 2011 al 2014, pubblicato nel 2016 per il World Economic Forum. È una visione diversa sul nostro modello di crescita, e che forse non tutti condivideranno, ma che in molti casi sta già avvenendo.