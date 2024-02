La rivoluzione dei giochi Xbox su PS5 (e non solo) parte con quattro titoli

Tale conferma arriva da Phil Spencer , il CEO di Microsoft Gaming che ha concesso un'intervista a The Verge . Spencer ha sostanzialmente confermato che alcune esclusive per Xbox arriveranno ufficialmente su altre piattaforme, tra le quali ci sarà PS5 e Nintendo Switch, proprio come si era vociferato nei giorni scorsi .

Dopo le voci iniziate a circolare nelle scorse settimane, finalmente arriva la conferma ufficiale : Xbox sta per portare alcuni titoli esclusivi per le console di Microsoft su altre console , come PS5 .

Spencer non ha rivelato esattamente quali saranno questi giochi, ma sembra che non ci saranno Starfield o Indiana Jones, almeno in prima battuta. Perché Microsoft ha fatto questa mossa?

Il CEO di Microsoft Gaming ha riferito che si tratta di una strategia che ha l'obiettivo di far crescere ulteriormente il settore dei titoli lanciati da Xbox. Portandoli su altre piattaforme, ci si attende ovviamente un incremento delle vendite e un incremento dell'interesse da parte del grande pubblico, il quale dovrebbe crescere in parallelo con la community associata a ogni titolo.

In altre parole, Microsoft mette in chiaro che il suo business dei videogiochi non è assolutamente da restringere a un solo dispositivo hardware, ma ormai basa una delle sue parti più consistenti proprio sui contenuti software e in cloud.

Arriveranno anche altri giochi esclusivi Xbox su altre piattaforme in futuro? Spencer non chiude la porta a nessuno, ma ovviamente non può fare promesse. Sembra che Microsoft abbia intenzione di partire con quattro titoli anche per sondare il terreno. Gran parte del futuro di questa strategia dipende quindi da come verrà accolta dal pubblico.

Oltre ai giochi, nella mente della dirigenza di Microsoft Gaming vi sono anche nuovi dispositivi hardware di nuova generazione, sui quali non è stato riferito granché.

Questo completa il quadro della svolta epocale che Microsoft sta per compiere nel mondo dei videogiochi. Xbox non è (più) solo un dispositivo hardware con il quale giocare, il quale forse non è più nemmeno il suo baricentro.

Si punta molto di più sui contenuti, staremo a vedere se hanno ragione.