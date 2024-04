FIFA 2KFC: potrebbe essere lui l'erede del FIFA di EA firmato 2K Games

Sul mercato prossimamente potrebbe debuttare un nuovo gioco di calcio con licenza ufficiale FIFA: si tratta di FIFA 2KFC di 2K. Stando alle ultime indiscrezioni, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare martedì 2 aprile, con lo studio gestito da Take-Two Interactive che da tempo aveva puntato la licenza di FIFA. Tra l'altro, presentare il gioco in questo periodo dell'anno consentirebbe di preparare tutte le condizioni ideali per un lancio autunnale.

Altri dettagli non sono disponibili, nemmeno le caratteristiche del possibile nuovo gioco calcistico. L'unica certezza è che se venisse confermata questa notizia, EA Sports FC di Electronic Arts potrebbe dover fronteggiare un concorrente forte e credibile. In attesa di ulteriori conferme, ricordiamo che dallo scorso febbraio iniziarono a circolare questo tipo di voci. Tutto partì dal mancato accordo tra FIFA ed EA, con la prima che per il rinnovo decennale della licenza avrebbe richiesto circa 2,5 miliardi di dollari (una cifra "innescata" soprattutto dal successo riscosso dal gioco).