Pokémon TCG Pocket porta il gioco di carte su Android e iOS a un nuovo livello. Cos'è e come pre-registrarsi

Se amate il gioco di carte di Pokémon, a breve avrete un nuovo modo per sfidare i vostri amici. Dopo Pokèmon TCG Live , sta per arrivare un nuovo titolo per Android e iPhone chiamato Pokémon TCG Pocket , che vuole portare l'esperienza di gioco a un nuovo livello.

Caratteristiche

Data di uscita e come pre-registrarsi

Pokemon TCG Pocket è ora disponibile per la pre-registrazione su App store e Play Store. Tutto quello che dovete fare è cliccare su Pre-registrati e verrete avvertiti quando potrete scaricarlo.

Ma quando? Pokémon non ha fatto dichiarazioni ufficiali, ma leggendo sulle pagine dei marketplace di Google e Apple sembra che arriverà il 30 ottobre 2024 in 89 paesi diversi.

In Nuova Zelanda dovrebbe essere disponibile prima in quanto in questo Paese verrà lanciato in anteprima come banco di prova prima del lancio ufficiale.