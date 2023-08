Il gioco su cloud per PS5 è una realtà, e in 4K!

Sony ha dato il via alla beta pubblica del gioco su cloud per PS5, e i primi utenti PlayStation Plus Premium hanno iniziato a ricevere gli inviti per aderire (a proposito, sapete come registrare un gameplay su PS5?).

La novità, annunciata a giugno senza entrare troppo nei dettagli, è stata comunicata dagli stessi giocatori, su X e ResetEra, dove peraltro sono state condivise alcune informazioni riguardanti i titoli disponibili e la qualità di streaming.

L'invito per aderire all'iniziativa, come potete vedere dallo screenshot qui sotto, offre la possibilità di accedere alla beta e alla preview del servizio, che quando attivo sarà disponibile proprio per gli utenti PS Plus Premium.