Buone nuove per gli appassionati di Quidditch: in uscita il gioco di Harry Potter sul leggendario sport

Cosa aspettarci

Il gioco, che potrà contare sulla presenza dei luoghi e dei personaggi più celebri della saga, permetterà di volare in arene leggendarie nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore in varie modalità di gioco. Da partite "semplici" nella Tana dei Weasley fino alla Coppa del Mondo di Quidditch, i giocatori potranno utilizzare i protagonisti della celebre saga, come Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger e tanti altri. Inoltre, chi possiede Hogwarts Legacy potrà scaricare il gioco e, dopo aver effettuato il collegamento all'account personale WB Games, riceverà in regalo il Bonus Legacy Pack.

Disponibilità e prezzi

Harry Potter: Campioni di Quidditch, sviluppato da Unbroken Studios e pubblicato da Warner Bros.

Games (con l'etichetta Portkey Games), uscirà il tutto il mondo il 3 settembre al prezzo suggerito di 29,99€. Sarà disponibile per PS5 e PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Ancora, il gioco sarà disponibili gratis per tutti gli utenti PlayStation Plus dal 3 al 30 settembre 2024.

"Il team ha lavorato duramente per catturare lo spirito del Quidditch, i personaggi più amati e alcuni luoghi ancora mai visti del mondo magico", ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Games. Paul Ohanian, Amministratore delegato di Unbroken Studios, ha evidenziato il lavoro svolto "per creare un gioco di Quidditch che si potesse giocare da soli oppure in compagnia e che fosse una rappresentazione autentica di questo sport tanto amato".