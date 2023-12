Il gioco fenomeno del momento: THE FINALS è gratuito su PC e Console

Nel gioco, infatti, i concorrenti si sfideranno in arene virtuali ispirate a luoghi iconici del mondo reale. Gli scontri avverranno in ambienti completamente distruttibili grazie alla tecnologia di distruzione e movimento server-side di Embark, ciò garantisce ai giocatori di sperimentare ogni azione e ogni conseguenza in simultanea, sia che si tratti di un mobile che viene fatto a pezzi o di un intero edificio che crolla.

Inoltre, ogni giocatore potrà creare il proprio concorrente unico, da ballerine furtive che brandiscono spade affilate a letali panda armati di lanciarazzi. Ancora, i migliori concorrenti si affideranno tanto all'intuito quanto alla mira, utilizzando una combinazione di ambiente, armi, gadget e specialità per sconfiggere gli avversari e ottenere fama e fortuna.

Per quanto riguarda l'accoglienza, THE FINALS ha già registrato ottimi numeri su Steam anche se non sono mancate alcune critiche. Difatti, nelle prime 24 ore è stato registrato un picco di giocatori contemporaneamente online di 200.000 utenti: un risultato molto positivo. Passando alle critiche, invece, la più diffusa è stata quella relativa ad una certa lentezza del gioco, soprattutto rispetto alla beta. Gli sviluppatori, a riguardo, hanno affermato che la velocità del gioco non è stata toccata e che questa sensazione potrebbe essere legata al FOV posizionato di default a 71.