Oggi, 6 febbraio 2024, ricorre la giornata mondiale per la sicurezza in rete, e quale migliore occasione per sottolineare l'ovvio: molti utenti usano ancora delle password terribili, e questo è anche un ottimo pretesto per ricordarvi come creare una buona password. Penaste infatti che, secondo un recente studio di NordPass, gli italiani si ispirerebbero anche al Festival di Sanremo per creare le loro password.

Ad esempio, i nomi di alcuni partecipanti al Festival di Sanremo fanno parte delle password più comuni del 2023, oppure i titoli delle canzoni più attese, con poche variazioni, diventano altrettante password facilmente indovinabile. Va da sé poi che i software appositi per craccare le password possono violare quelle di questo tipo in modo quasi istantaneo.

Arriverà un giorno in cui, grazie alle Passkey (se non sapeste cosa siano trovate qui il nostro approfondimento), potremo dire addio alle tanto odiate password, ma fino ad allora ricordatevi che quanto più banali sono, tanto più sarete esposti ai rischi del caso.

E dato che è ovvio che memorizzare tante password alfanumeriche sia quantomeno complicato, fatevi aiutare da un buon password manager. E per il massimo della sicurezza, non trascurate nemmeno l'autenticazione a due fattori (meglio se non tramite SMS, ma per esempio con Google Authenticator o strumenti simili).