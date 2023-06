Un quarto dei giovani italiani fa uso di contenuti pirata

Sin dalla nascita dei contenuti multimediali e dello streaming su larga scala abbiamo visto l'ascesa e la diffusione dei contenuti pirata. Questo aspetto è direttamente collegato ad alcuni tratti della natura umana difficili, per i quali spesso vengono giustificate pratiche che a livello generale sono giudicate non corrette ma che in un certo contesto specifico diventano accettabili. I contenuti pirata hanno visto il loro punto di massimo splendore nei primi anni 2000, quando una larga parte dei contenuti multimediali, soprattutto musica e video. E ancora oggi i contenuti pirata sono presenti in tanti settori, soprattutto in quello dello streaming. Nelle ultime ore l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha pubblicato un interessante report proprio sulla pirateria che dipinge un quadro abbastanza chiaro sullo stato dell'accesso e condivisione dei contenuti illegali nei vari paesi europei.

Iniziando dall'aspetto della percezione, sembra che la stragrande maggioranza dei cittadini europei (87%) riconosce la gravità del problema dei contenuti pirata. Addirittura il 90% degli italiani considera l'accesso ai contenuti pirata non etico, mentre due terzi lo considerano una minaccia per la salute e la sicurezza nonché per l'ambiente. Ma poi quando si esamina il consumo e l'accesso a tali contenuti le statistiche rimangono preoccupanti. L'11% degli italiani afferma di acquistare consapevolmente contenuti pirata, mentre la media europea si attesta al 13%. La percentuale cresce al 26% tra i giovani d'età compresa tra 15 e 24 anni.

A livello nazionale, la percentuale di consumatori che hanno acquistato intenzionalmente prodotti contraffatti varia dal 24% in Bulgaria all'8% in Finlandia. Oltre alla Bulgaria, l'acquisto intenzionale di prodotti contraffatti è superiore alla media dell'UE in Spagna (20%), Irlanda (19%), Lussemburgo (19%) e Romania (18%).