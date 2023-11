Creare un giveaway non è mai stato così facile, grazie a Telegram

I giveaway sono una tendenza popolare sui social già da tempo, ma fino ad ora era impossibile organizzarli rapidamente in modo verificabile e trasparente . Oggi Telegram cambia la situazione. Ciò consentirà a milioni di utenti di ricevere premi come abbonamenti Telegram Premium e Telegram garantirà che i vincitori vengano selezionati equamente.

L'ultima novità, annunciata tramite il blog ufficiale, introduce agli utenti la possibilità di creare facilmente dei giveaway direttamente sul proprio canale . La nuova funzione si propone come una soluzione semplice per promuovere il proprio spazio , invogliando nuovi utenti ad iscriversi o semplicemente premiando gli iscritti già esistenti.

Come creare un giveaway

Si potrà limitare l'iscrizione ai soli utenti già presenti nel canale oppure anche ai nuovi iscritti, così come sarà possibile selezionare anche per quali paesi far valere il giveaway. Inoltre si potrà scegliere di richiedere l'iscrizione anche ad altri canali prima di poter partecipare.

Premi e pagamenti

I premi tendenzialmente comprendono un abbonamento gratuito a Telegram Premium, ''ma gli organizzatori potrebbero aggiungere altri premi per rendere le cose più interessanti.'' In caso di vittoria, gli utenti riceveranno dei link con dei codici regalo, ''che potranno servire come verifica pubblica della vincita.'' Il proprietario del canale invece acquistarà automaticamente 4 potenziamenti per ogni abbonamento che regala. I potenziamenti servono al canale per salire di livello, sbloccare stories e personalizzazioni, rimanendo inoltre nel canale per tutta la durata degli abbonamenti regalati senza la possibilità di essere riassegnati.

Per poter avviare il giveaway, ''l'organizzatore deve pagare in anticipo gli abbonamenti Premium che desidera assegnare'', da qualsiasi app Telegram.

Per ulteriori informazioni consultare il post nel blog.