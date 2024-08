Gli AirPods Pro 2 come il vino: migliorano col tempo

Gli AirPods Pro 2 sono senza dubbio tra i migliori auricolari Bluetooth disponibili sul mercato, specialmente per chi ha un iPhone. C'è perfino chi si azzarda a usarli con Android, cosa che personalmente non farei e non consiglio, ma per chi utilizza i dispositivi dell'ecosistema Apple gli AirPods Pro sono sicuramente la ciliegina sulla torta. E la cosa bella è che sono perfino migliorati col tempo, come il vino! Battute a parte, la seconda generazione di AirPods Pro mi era piaciuta molto quando uscì, due anni fa: ma da quando ho scritto la recensione di questi auricolari sono state aggiunte tantissime funzioni utili, e altre arriveranno a breve con i nuovi firmware disponibili con iOS 18.

Le "nuove" funzioni di AirPods Pro 2

Chi non ha un paio di AirPods Pro 2, potrebbe pensare che siano "solo" dei comodissimi auricolari con un'ottima cancellazione del rumore e una buona qualità sonora. Ma nel corso degli anni, con gli aggiornamenti di iOS, sono state introdotte nuove funzionalità utili, a cui adesso sarebbe impossibile rinunciare. Modalità adattiva La modalitaà Adattiva, o Controllo adattivo del rumore, è la funzione che combina la cancellazione attiva del rumore e la trasparenza in un'unica modalità pensata per regolare il volume di ciò che viene riprodotto in base a ciò quel che ci circonda. In altre parole, permette di eliminare i rumori che solitamente non si vuole sentire, come il rumore di un aereo, ma lascia passare i suoni utili, come la voce.

Rilevamento conversazione Questa funzione serve per favorire la conversazione senza rimuovere gli auricolari: quando stiamo parlando, abbassa il volume della musica e riduce il rumore di fondo. Inoltre, migliora anche le voci delle altre persone intorno, in modo che sia più facile sentire cosa dicono. Volume personalizzato Il Volume personalizzato regola l'audio di ciò che viene riprodotto in base ai suoni circostanti (oltre che alle preferenze dell'utente). In altre parole, gli AirPods Pro 2 possono alzare o abbassare automaticamente il volume in base ai livelli di rumore intorno. Silenzia microfono Per silenziare temporaneamente il microfono degli AirPods in chiamata, basta un clic sull'astina. Per riattivarlo, un altro clic.

Le funzioni in arrivo con iOS 18

Le funzioni raccontate finora sono già disponibili per chiunque abbia un iPhone con iOS 17 e il firmware degli AirPods Pro aggiornato. Con iOS 18, in arrivo a settembre, ci saranno alter novità interessanti, che riassumiamo di seguito Gesti con la testa Sarà possibile rispondere alle richieste di Siri con un gesto con la testa (scuotendo la testa sopra e sotto per sì, verso destra e sinistra per no). Ad esempio se c'è una chiamata in arrivo e Siri chiede se rispondere o meno, per accettare basterà annuire, senza dover parlare. Isolamento vocale Con l'isolamento vocale, gli AirPods Pro 2 saranno in grado di ridurre meglio i rumori di sottofondo durante le chiamate, consentendo quindi all'interlocutore di sentire meglio la nostra voce.

Audio spaziale personalizzato per i giochi L'audio spaziale personalizzato è una funzione che esiste già per i film, serie TV e la musica. Tramite una scansione di viso e orecchie con la fotocamera TrueDepth di iPhone, viene creato un profilo personalizzato unico che adatta al meglio l'audio spaziale in base alla forma della faccia e delle orecchie. Con iOS 18, Apple estende l'Audio spaziale personalizzato ai videogiochi: gli sviluppatori potranno infatti adottare l'audio spaziale personalizzato nei giochi. Altre funzioni per i videogiochi Con il nuovo firmware in arrivo con iOS 18, gli AirPods Pro 2 migliorano la qualità della voce nelle chat vocali in game, con risoluzione fino a 16 bit / 48 kHz. Inoltre, quando viene avviato un gioco, viene automaticamente ridotta al minimo possibile la latenza audio.

