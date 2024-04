Su Gmail sarà più facile liberarsi degli spam

Tutti noi, quotidianamente, ci troviamo a fronteggiare l'arrivo di svariate email riconducibili alle newsletter e alle mailing list dove magari ci siamo iscritti anni fa. In tal senso, Google starebbe pensando ad una funzionalità che potrebbe rivelarsi utile affinché sia possibile non perdere di vista, tra i tanti, i messaggi più importanti. Gmail, infatti, potrebbe ricevere il nuovo filtro "Abbonamenti" (a questo proposito può tornare utile scoprire alcuni trucchi per organizzare meglio le mail su Gmail).

Questo nuovo filtro apparirebbe nella barra laterale, al di sotto della sezione Etichette. In questo spazio verrebbero raccolte tutte le email riconducibili ad iscrizioni a servizi, newsletter, mailing list. In particolare, verrebbero mostrati i mittenti che hanno inviato meno di 10 email, da 10 a 20, oppure più di venti email per trimestre. Dunque, grazie a questa novità, sarebbe possibile visualizzare rapidamente chi sta inviando il maggior numero di email alla nostra casella di posta.