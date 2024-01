Stanchi delle newsletter? Gmail su Android riceve il pulsante Annulla iscrizione

Gmail è ormai un punto di riferimento per milioni di utenti quando si tratta della gestione delle email, sia in ambito lavorativo che personale. Il popolare servizio di Google ha ricevuto una novità che riguarda la sua versione per dispositivi Android.

Nelle ultime ore infatti su Gmail per Android è finalmente arrivata l'attesa novità per annullare in un solo colpo l'iscrizione alle newsletter e mailing list.