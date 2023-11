Gmail per Android si ispira alla messaggistica: avete ricevuto le risposte rapide?

Nelle ultime ore è emersa una novità interessante che riguarda esclusivamente coloro che usano l'app Android di Gmail. Si tratta infatti di una novità pensata per usare al meglio Gmail in mobilità, ovvero dal proprio smartphone.

Tra le tante app e servizi che offre Google su smartphone , tablet e PC , Gmail è sicuramente uno dei punti cardine assoluti. La nota piattaforma per la gestione delle email è usata da milioni di persone, e in continuo aggiornamento per essere al passo con i tempi.

La novità della quale parliamo riguarda l'interfaccia per rispondere rapidamente a un'email. Si tratta quindi dell'arrivo di un nuovo concetto di risposta rapida su Gmail, la quale prevede comunque la scrittura del testo in maniera classica, ma che è molto più accessibile.

Come vedete dagli screenshot che trovate in galleria, la nuova interfaccia grafica per le risposte rapide arriva come se fosse una sezione per inviare messaggi in chat, con una qualsiasi delle più popolari app di messaggistica che conosciamo oggi.

Il campo per rispondere inoltre sarà accessibile lungo tutto il corpo dell'email e non sarà quindi necessario arrivare alla fine dell'email ricevuta per rispondere.

Per rispondere secondo questa nuova modalità su Gmail sarà necessario selezionare i pulsanti che troverete alla fine dell'email, per scegliere se rispondere singolarmente o a tutti coloro che sono tra i destinatari. Questa novità ci sembra particolarmente utile perché sarà possibile comporre il testo e, all'occorrenza, consultare quello al quale si sta rispondendo.

Inoltre, il campo di testo delle risposte rapide è espandibile, nel caso fosse necessario più spazio per i testi lunghi. Fuori dal campo del testo invece è stato integrato il selettore delle emoji, una delle ultime novità arrivate su Gmail.

La nuova funzionalità che abbiamo appena descritto sarebbe disponibile soltanto per un numero limitato di utenti, segno che Google intende prima testarla per bene e poi rilasciarla al pubblico.