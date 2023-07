Gmail riceve una funzionalità superlativa per organizzare riunioni

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore Google ha avviato la distribuzione di una delle funzionalità più smart mai sviluppate per il suo client email. Si tratta di una particolare integrazione con Google Calendar , la quale promette di semplificarvi enormemente la vita lavorativa e non solo.

La novità della quale parliamo consiste nella possibilità di includere all'interno delle email scritte con Gmail gli slot disponibili per fissare una riunione, che sia in remoto o in presenza. Per farlo basterà cliccare sulla nuova opzione contrassegnata dall'icona del calendario nella barra inferiore di Gmail, per poi selezionare gli slot da includere nell'email dalla finestra laterale che si aprirà su Calendar.

Il destinatario dell'email potrà quindi scegliere lo slot nel quale preferisce fissare la riunione proposta, tra quelli disponibili ovviamente.

Dopo la scelta verrà generato automaticamente un invito su Google Calendar, con destinatari ovviamente gli utenti partecipanti alla conversazione.

Al momento la condivisione degli slot e la generazione automatica dell'invito risulta funzionare solo per incontri individuali, ovvero la nuova funzione al momento non permette un sondaggio di gruppo per identificare lo slot migliore per tutti.

La novità che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti gli utenti Gmail. Ci aspettiamo che arrivi anche dalle nostre parti nel giro di qualche giorno.