Gmail su smartphone riceve un nuovo ospite importante

La novità della quale parliamo riguarda tanto l'app Android quanto l'app iOS di Gmail. Si tratta di una nuova e automatica categorizzazione della posta in arrivo, per la quale dovreste vedere in secondo piano le email non importanti .

Gmail è sicuramente uno dei servizi Google più usati e popolari in tutto il mondo. E proprio il popolare client per la posta elettronica sta per ricevere un'interessante novità che riguarda le sue app mobile.

Come vedete dall'immagine in galleria, condivisa da Google al momento della presentazione della funzionalità, si tratta della categoria Aggiornamenti che includerà automaticamente le email ritenute non importanti. Ritenute da chi? Da Google ovviamente.

Gmail si occuperà di stabilire se le email ricevute possono andare nella categoria Aggiornamenti. Per email non importanti si intende quelle comunicazioni che riguardano conferme, ricevute, fatture ed estratti conto. Insomma, le conversazioni che non meritano un'attenzione immediata da parte degli utenti.

La categoria Aggiornamenti verrà mostrata comunque nella sezione principali di Gmail.

Al primo avvio di questa funzionalità gli utenti visualizzeranno un banner introduttivo che dovrebbe illustrarla. In tale descrizione viene anche specificato che gli utenti potranno personalizzare questa funzionalità, scegliendo se tenerla attiva o meno.

La gestione di tale funzionalità è presente all'interno della sezione Categorie di posta in arrivo delle impostazioni del proprio account nell'app Gmail.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere già in fase di distribuzione automatica a tutti gli utenti Workspace, sia per l'app Android che per l'app iOS di Gmail. Dalle nostre parti ancora deve arrivare, fateci sapere se invece voi l'avete già ricevuta.