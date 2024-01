Potrete dettare le email a Gmail: ecco come

La popolare app per la gestione delle email su dispositivi mobili ha ricevuto diverse novità negli ultimi tempi, sia dal punto di vista dell'interfaccia grafica che per quanto riguarda le funzionalità che propone. E proprio in questo contesto apprendiamo di ulteriori novità all'orizzonte per Gmail.

Nel corso degli ultimi anni Google ha curato molto le sue app per smartphone (ecco dove trovare i migliori smartphone Android divisi per prezzo ), e tra queste troviamo sicuramente Gmail .

Lo scorso anno Google ci ha mostrato come la potenza dell'intelligenza artificiale possa aiutare gli utenti a scrivere email su Gmail. Ora sembra che BigG sia pronta a espandere tale funzionalità, implementando il supporto all'input vocale per la generazione delle email.

Le immagini che vedete in galleria sono degli screenshot che ritraggono la funzionalità appena descritta in azione. Gli screenshot sono stati estratti da TheSpAndroid e mostrano appunto come sarà possibile accedere alla funzionalità di generazione del testo supportata dall'intelligenza artificiale con l'input vocale.

L'interfaccia mostrerà il collegamento per avviare l'input vocale tramite l'icona del microfono, e l'intelligenza artificiale integrata in Gmail farà il resto redigendo il testo dell'email in base a quanto è stato riferito al microfono del telefono.

La novità renderà la vita ancora più semplice a coloro che usano molto Gmail da dispositivi mobili, sui quali non è comodissimo scrivere testi relativamente lunghi come possono essere quelli delle email.

Ci aspettiamo che la novità arrivi prima in lingua inglese, e che per l'italiano ci sarà da attendere. In ogni caso, quanto appena visto è ancora in fase di sviluppo e non disponibile a livello pubblico. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul suo rilascio.