Gmail diventa sempre più smart: grosse novità per l'integrazione con Calendar e non solo

Parliamo di Gmail perché nelle ultime ore Google ha annunciato una serie di novità molto importanti per Gmail, le quali riguardano prevalentemente la sua versione desktop. La più importante riguarda la sua potente integrazione con Calendar , la piattaforma per creare e gestire gli appuntamenti di Google.

Tra gli oggetti che ci accompagnano durante tutta la giornata di studio o lavorativa troviamo sicuramente i PC . Questo vale per tanti di noi e Gmail rappresenta il client email di riferimento per milioni di utenti nel mondo.

La cosa interessante è che l'integrazione che abbiamo appena visto sarà disponibile per tutti gli utenti Gmail, anche per coloro che usano un account Google classico senza alcun abbonamento.

L'animazione che trovate qui sopra mostra ciò di cui stiamo parlando. Si tratta della possibilità di integrare direttamente nel corpo delle email il collegamento alla scelta dello slot più idoneo per fissare un appuntamento . In questo modo sarà possibile fissare un appuntamento con Calendar direttamente tramite Gmail con il proprio interlocutore.

Oltre a questo, arrivano degli importanti miglioramenti anche per coloro che usano Gmail per inviare email di gruppo utilizzando una tabella destinatari sviluppata in Google Fogli. Come vedete dall'animazione in basso, sarà possibile integrare in maniera dinamica, quindi per mezzo del tag, anche le date relative a ogni membro oltre al nome.

Le novità che abbiamo visto dovrebbero arrivare per tutti gli utenti Google entro le prossime settimane. La distribuzione avverrà via server in maniera automatica.