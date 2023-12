Gmail aiuta gli utenti a ''smarcarsi'' dalla posta indesiderata: ecco come

Nell'ottica di voler aiutare l'utente nella gestione della propria casella di posta ( qui una guida con i nostri consigli), Gmail ha deciso di evidenziare in blu il pulsante Annulla Iscrizione nelle mail ricevute dai cosiddetti mittenti di massa (coloro che inviano più di 5.000 messaggi quotidiani). La scritta viene visualizzata in cima alla mail, di fianco al nome del mittente e all'indirizzo mail collegato. Il mittente potrebbe presentare anche una spunta di verifica (se supportata). Attualmente questa modifica è visibile nel browser Web .

Il pulsante Annulla iscrizione apparirà anche come scorciatoia passando il mouse sopra i vari messaggi nella propria casella (compare a destra, prima delle icone: Archivia, Elimina, Segna come da leggere e Posticipa).

La scritta Annulla iscrizione era già presente su Gmail da diversi anni ma nella versione precedente veniva visualizzata in grigio e con una sottolineatura, risultando decisamente meno visibile per l'utente. In futuro questa modifica potrebbe arrivare anche nell'applicazione di Gmail per iOS e Android.