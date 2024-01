L'app Gmail ottiene una funzione attesa da anni, ma è implementata "alla Google"

Da quanto tempo vorreste poter selezionare tutte le email sull'app Gmail per dispositivi mobili con un semplice tocco? Esatto, da sempre. Ora finalmente Google ha realizzato i vostri desideri, ma come avviene per la versione desktop dell'app, facendolo alla sua maniera: andiamo a vedere perché, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come portare a termine una delle operazioni più importanti per il servizio, ovvero come liberare spazio su Gmail.

Dopo averlo avvistato per la prima volta ad agosto in una versione di test su Android, negli scorsi mesi si sono moltiplicati gli avvistamenti di un pulsante che consente di selezionare tutte le email nell'app Gmail, proprio come si può fare nella versione desktop.

Ora sembra che la funzione sia effettivamente disponibile per tutti gli utenti, e non solo su Android (noi la vediamo nella versione 2023.11.26.586591930 dell'app) ma anche su iOS (versione 6.0.231224).

Ma come funziona il pulsante? Semplicissimo: per selezionare le email su Gmail bisogna toccare e tenere premuto un messaggio, oppure toccare il mittente di un messaggio.

Prima per eliminare o spostare più messaggi bisognava toccarli tutti (su Gmail per iOS non è implementata la funzione che consente di selezionare più messaggi scorrendo con due dita verso il basso).

Adesso invece dopo aver selezionato un messaggio apparirà una voce con una casella in alto a sinistra, Seleziona tutto, e se la si tocca si metterà la spunta, selezionando tutte le email caricate (qui sotto lo vedete per Android).