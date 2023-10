Gmail riceve la sorpresa di cui non avevate bisogno: le reaction!

Si tratta dunque di una serie di emoji che possono essere apposte alla fine del testo di un'email ricevuta, per trasmettere rapidamente il proprio stato d'animo in merito all'email appena letta al mittente della stessa. L'animazione che trovate qui sotto mostra come effettivamente apparirà l'interfaccia grafica per scegliere la reaction.

In maniera abbastanza silente Google ha infatti introdotto le reaction tramite emoji su Gmail. Per reaction intendiamo proprio quelle che troviamo nelle principali piattaforme di messaggistica, come WhatsApp e Telegram .

Gmail è il centro di quella che una volta chiamavamo posta elettronica e che ora ci è familiare come email . Il client di Google, usato da milioni di persone in tutto il mondo, ha appena ricevuto una novità di rilievo .

Per apporre una reaction sarà necessario selezionare l'emoji corrispondente al sorriso, in modo da aprire il pannello delle emoji disponibili per essere apposte come reaction. Per alcune di esse sono annessi degli effetti grafici particolari, come quello associato all'emoji festante.

Avevamo bisogno di questa novità? Chiariamo subito che la novità presentata da Google sarà disponibile solo per gli account Gmail personali, ovvero non per quelli lavorativi o scolastici. Difficile dire quanti sono gli utenti che scambiano via email delle comunicazioni che sono compatibili con delle reaction. Di certo è una funzionalità in più che completa ulteriormente la già ottima esperienza che si ha con Gmail.

Le reaction su Gmail però funzioneranno correttamente solo per gli account Google, mentre per quelli di terze parti l'invio di una reaction prevede la generazione di una seconda email di risposta, esterna al thread principale. Inoltre, non potranno essere usate se l'email è stata inviata a un gruppo di più di 20 persone o se sono presenti destinatari in copia nascosta.

La novità appena annunciata verrà distribuita entro i prossimi giorni per coloro che usano l'app Android di Gmail. Entro i prossimi mesi arriverà anche sulla versione iOS e web di Gmail.