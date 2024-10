Gmail annuncia le nuove schede per la posta, e non potrete farne a meno

Gmail è il nostro compagno di viaggio quotidiano tra email di lavoro e personali (ecco come creare un indirizzo email su Gmail). La piattaforma nel tempo ha visto tante evoluzioni, e nelle ultime ore ha annunciato una grossa novità. Le nuove schede per la posta arrivano ufficialmente in Gmail, e ci semplificheranno la vita. L'annuncio di Google per presentare le nuove schede di Gmail ci fornisce una completa panoramica del loro funzionamento. Andiamo a vedere in cosa consistono.

Le schede arrivano su Gmail: a cosa servono

Chi ha un account di posta con Gmail saprà bene che la piattaforma offre diversi strumenti per la gestione delle varie tipologie di comunicazione. Le etichette e le categorie di Gmail sono su piazza da diverso tempo, e allora Google ha deciso di introdurre importanti aggiornamenti proprio in questa ottica. Le nuove schede presentate da Google presentate per Gmail infatti hanno lo scopo di aiutarci a districarci tra le varie tipologie di email che riceviamo ogni giorno, e in particolare di non farci perdere o dimenticare quelle importanti. Queste schede permetteranno quindi di reperire rapidamente informazioni sulle comunicazioni che riceviamo via email categorizzandole in una maniera più accurata che mai. Come vedete dall'immagine in basso, le schede riepilogative di Gmail verranno mostrare nella parte alta dell'interfaccia associata a ogni email. E presenteranno in basso delle opzioni rapide. Andiamo intanto a vedere a quali categorie faranno riferimento: Acquisti : ovvero la scheda utile per monitorare i pacchi, visualizzare i dettagli degli ordini e trovare facilmente ciò che abbiamo acquistato.

Eventi : dove per "eventi" si intende qualsiasi tipologia di appuntamento. Ad esempio si parla di cene prenotate al ristorante, biglietti per un concerto e così via. Con questa opzione potremo visualizzare o aggiungere i prossimi eventi al nostro calendario personale, invitare altri utenti o trovare indicazioni stradali per raggiungere il luogo dell'appuntamento.

: dove per "eventi" si intende qualsiasi tipologia di appuntamento. Ad esempio si parla di cene prenotate al ristorante, biglietti per un concerto e così via. Con questa opzione potremo visualizzare o aggiungere i prossimi eventi al nostro calendario personale, invitare altri utenti o trovare indicazioni stradali per raggiungere il luogo dell'appuntamento. Bollette : si tratta dell'opzione utile per visualizzare e pagare le bollette che riceviamo via email oppure ricevere promemoria per pagare in seguito e aggiungere una data di scadenza in Google Tasks per non dimenticarcene.

Viaggi: l'ultima categoria tra le più importanti nell'ambito della gestione delle email, visto che ormai gran parte dei biglietti e prenotazioni di viaggi è in formato digitale. L'opzione ci permetterà di gestire le prenotazioni, effettuare il check-in per i voli e visualizzare importanti dettagli di viaggio, come l'orario di check-out dell'hotel.

Queste quattro tipologie di schede le vedremo su Gmail e, come menzionato sopra, presenteranno delle opzioni rapide nella loro parte inferiore. L'immagine in basso, uno screenshot che abbiamo acquisito sulla nostra app di Gmail che ha appena ricevuto la novità, mostra come per la scheda Acquisti avremo a disposizione le opzioni Traccia spedizione, Visualizza ordine e Visualizza articolo. Le novità che abbiamo appena visto arriveranno per l'app Gmail su dispositivi Android e iOS. Come avrete intuito, la scheda Acquisti dovrebbe essere già disponibile per tutti.

Arriva anche la sezione "Prossimamente"

Non finisce qui con le novità per Gmail. In arrivo c'è anche la nuova scheda denominata "Prossimamente". Si tratta di una nuova sezione che includerà tutte le informazioni relative a email con contenuti in scadenza o prossimi alla realizzazione. Come vedete dall'animazione in basso, questa sezione sarà visualizzata nella parte alta dell'interfaccia principale di Gmail ma soltanto quando vi sono effettivamente degli eventi in scadenza correlati all'email presenti nella casella. La sezione potrà essere espansa con l'apposito collegamento per visualizzare tutti gli eventi che include ed eventualmente procedere con la consultazione di informazioni specifiche aprendo la relativa email. Anche questa novità arriverà per tutti gli utenti che hanno l'app Gmail su dispositivi Android e iOS.

