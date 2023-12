Gmail ora dispone di una difesa di ferro contro gli spam: ecco l'ultima novità di Google

Tutte le nostre caselle di posta elettronica ricevono quotidianamente tante email. Una parte di esse, però, è configurabile come spam: dunque, è necessario che i servizi dedicati riescano a scovare questi contenuti indesiderati per filtrare al meglio la posta in arrivo. Si tratta di un passaggio necessario, soprattutto per garantire agli utenti una maggiore sicurezza.

In tal senso, Gmail ha ricevuto un importante aggiornamento. Google, infatti, ha dichiarato che la tecnologia impiegata ha favorito un miglioramento del 38% nell'identificazione del testo. Nello specifico, il colosso di Mountain View ha puntato su RETVec (Resilient & Efficient Text Vectorizer), un inedito approccio alla vettorizzazione del testo, che garantisce migliori prestazioni riducendo al tempo stesso i costi di calcolo (realizzato da Google Research).