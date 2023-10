Gmail sul web finalmente riceve le icone: le avete viste?

Gmail è una piattaforma usata da ormai milioni di persone in tutto il mondo, sia per quanto riguarda la sfera lavorativa che per quanto concerne quella personale. E sappiamo che Gmail è disponibile tanto per smartphone quanto per PC e notebook .

Come vedete dallo screenshot in galleria, le icone delle quali parliamo sono quelle associate alle opzioni di risposta, inoltro, etichettatura e categorizzazione che troviamo nel menù contestuale associato a ogni email ricevuta o inviata.

In precedenza tale menù prevedeva le semplici opzioni descritte testualmente. Con l'aggiornamento di Gmail le descrizioni testuali rimangono al loro posto, ma al loro fianco troviamo delle icone che sintetizzano la funzione associata a ogni specifica opzione in lista. Sicuramente un ottimo passo in avanti per l'usabilità di Gmail su web.

La novità che abbiamo appena visto è in fase di distribuzione via server anche per noi italiani, andate a controllare perché probabilmente l'avete già ricevuta.