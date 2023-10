Gmail web riceve finalmente delle emoji al passo con i tempi

Gmail è l'enorme piattaforma di Google che permette a milioni di persone ogni giorno di gestire le proprie caselle di posta elettronica. E questo è possibile anche grazie alle varie versioni di Gmail, come quella per smartphone e per PC.

E proprio per la versione PC di Gmail arrivano delle interessanti novità da parte di Google. L'azienda ha infatti appena annunciato un aggiornamento della versione web di Gmail, con la quale arrivano delle novità per le emoji.