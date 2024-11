Amanti del retrogaming, adesso potrete giocare a Diablo, Resident Evil e tante vecchie glorie senza problemi di compatibilità

Avete presente quando la nostalgia canaglia vi attanaglia e volete giocare a un vecchio gioco che ormai è incompatibile con l'hardware di oggi? Ebbene, GOG si è fatta carico del nostro dolore e ha lanciato il Preservation Program, con lo scopo di acquisire "tutti i giochi non più aggiornati o supportati dai loro publisher originali" per renderli giocabili con i sistemi attuali e anche futuri.

GOG Preservation Program è stato lanciato con 100 titoli, tra i quali Diablo, Heroes of Might and Magic II, Resident Evil 1, 2 e 3, e tanti altri.

Tutti i giochi acquistati sul Preservation Programm sono compatibili con i PC attuali e futuri, inoltre, per ciascun titolo, c'è solo l'edizione più completa possibile, inclusi eventuali contenuti bonus e DLC.

Inoltre gli acquirenti avranno accesso al supporto tecnico di GOG, da contattare in caso di problemi e, non da ultimo, l'installer offline di ogni gioco è scaricabile liberamente, in modo da gestirlo come ciascuno di noi meglio preferisce.

Il prezzo di questi giochi? Molto variabile, ma accessibile. Il bundle con i primi 3 Resident Evil, ad esempio, viene 22,49€, mentre Diablo + Hellfire sta a 9,19€, mentre il primo The Witcher viene appena 1,19€ al momento. Ci sono diverse promozioni al momento, che potete consultare direttamente online.

Iniziativa senz'altro lodevole quella di GOG, che non solo semplifica tantissimo le cose a chi voglia solo rivivere alcuni momenti della sua infanzia, o anche ai giovani curiosi sull'inizio di saghe che tutt'oggi ci accompagnano, ma evita anche possibili problemi di sicurezza spesso associati con soluzioni alternative per rigiocare a queste vecchie glorie.