I Gonnies e Gremlins trionfano con LEGO Ideas

Gli appassionati di LEGO non rimangono mai a bocca asciutta per troppo tempo, e quando non arrivano dei nuovi set ufficiali ci si può affidare a LEGO Ideas. E proprio con LEGO Ideas conosciamo i nuovi set Goonies e Gremlins che presto potrebbero diventare realtà. LEGO Ideas è l'iniziativa della popolare azienda dei mattoncini che offre la possibilità a tutti gli appassionati di creare e realizzare il proprio set LEGO. E l'iniziativa ha appena decretato due nuovi progetti vincitori.

Goonies e Gremlins vincono LEGO Ideas anni '80

All'inizio di quest'anno LEGO ha lanciato, sempre nell'ambito dell'iniziativa Ideas, la sfida a tema anni '80 "If we could turn back time". Si trattava quindi di presentare dei progetti che fossero attinenti con personaggi, film e contenuti dell'epoca. LEGO ha riferito di aver ricevuto ben 292 proposte di progetto. Sono arrivati quindi tantissime idee attinenti agli anni '80, da Bob Ross e i Blues Brothers all'Ispettore Gadget e Garfield. Gli utenti hanno votato i progetti migliori, che alla fine della fiera sono risultati due. Il primo dei due è The Goonies. Si tratta della leggendaria nave di One-eyed Willy, con tutti i personaggi a bordo rappresentati da una mini-figure. Le immagini che trovate in basso vi forniscono una panoramica completa del set. Il set in questione è stato ideato e progettato dall'utente Delusion Brick. Le immagini ci mostrano come anche l'interno della nave sia totalmente fedele all'originale, con passaggi che percorrono l'intera lunghezza del vascello.

E le immagini che trovate qui sotto mostrano la seconda idea che è stata premiata nell'ambito della sfida anni '80 di LEGO Ideas. Gli appassionati avranno già intuito che si tratta del celebre Gizmo dei Gremlins. Il personaggio è stato realizzato in maniera estremamente accurata, in modo da essere quanto più fedele possibile al modello originale. Esattamente come per il primo progetto selezionato, questo a tema Gremlins verrà realizzato da LEGO, anche se ancora non vi sono informazioni ufficiali su quando arriveranno sul mercato.

