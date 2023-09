Google celebra il quarto di secolo con un Doodle speciale (e un'animazione nascosta)

Cominciamo dal Doodle, un'animazione che ricapitola l'evoluzione del logo Google negli anni, dagli albori a oggi, e che termina con le "o" che si trasformano in un "25".

Ma sotto c'è molto di più, e il team di Google rivela alcuni divertenti aneddoti che hanno portato all'evoluzione della GrandeG e del suo impatto sulla ricerca (ecco come segnalare un sito ai motori di ricerca per aumentare il traffico ).

Google compie 25 anni : sono arrivati i messaggi di Sundar Pichai e gli sconti sullo Store, ma quale modo migliore per celebrare l'evento di un Doodle (o anche altre piccole sorprese, come vedremo più avanti)?

E non è finita. Se poi andate sulla homepage di Google vedrete che in alto è decorata con dei coriandoli, e se inserite nel campo di ricerca la scritta Buon compleanno, vedrete che questi si animeranno e cadranno per festeggiare con voi l'evento.

In caso non succeda, in basso vedrete due pulsanti.

Cliccate su quello a sinistra e potrete avviare l'animazione, mentre quello di destra vi consentirà di condividerla sulle vostre app di messaggistica o pagine social.