Google dice addio a Project Iris, salta il visore di realtà aumentata?

Stando alle ultime indiscrezioni, Google avrebbe messo la parola fine al progetto Iris, incentrato sulla realizzazione di occhiali in realtà aumentata. La notizia, arrivata a poche settimana dalla presentazione di Vision Pro di Apple, ha sorpreso un po' gli utenti, che magari si attendevano un nuovo tentativo in questo segmento da parte del colosso di Mountain View, dopo quello che ha riguardato i primi Google Glass, lanciati circa dieci anni fa.

Dunque, secondo queste informazioni, Google avrebbe desistito dalla prosecuzione del progetto Iris, che avrebbe consentito il lancio di un nuovo visore di realtà aumentata. Le novità, però, non si esauriscono qui. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, la società si starebbe concentrando sulla realizzazione di una piattaforma software, che in questo momento si chiamerebbe micro XR. Google concederebbe questa piattaforma in licenza ad altri produttori di dispositivi AR.