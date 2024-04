Google aggiorna ChromeOS rendendolo più simile ad altri sistemi operativi

Google è sicuramente molto impegnata nel supportare Android, ma di certo non vuole abbandonare ChromeOS, il suo sistema operativo per notebook che non richiede ingenti risorse hardware per funzionare.

Infatti, sta arrivando un nuovo aggiornamento che porterà ChromeOS alla versione M123. A rivelarlo è stata Google stessa con un annuncio sulla pagina di supporto della Community dei Chromebook, svelando tutte le novità, che aumentano il grado di personalizzazione del sistema operativo per adattarlo alle necessità dell'utente.

