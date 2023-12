Google aggiorna Fuchsia, così Nest Hub non rileva più fantasmi

Questo è il nome di un sistema operativo che inizialmente sembrava essere in fase di sviluppo per essere un'alternativa desktop, ma che alla fine è finito per animare tutti gli smart display di casa Google, ovvero quelli che vengono commercializzati con il marchio Nest . E ora proprio per Google Fuchsia arriva un aggiornamento software .

Google ci ha abituati a importanti e repentini cambiamenti quando si parla dei suoi prodotti software, soprattutto per quelli che non riguardano Android . Tra i suoi prodotti più recenti troviamo Fuchsia .

L'update per Google Fuchsia fa riferimento alla versione in Preview, ovvero quella che può essere assimilata a una beta pubblica e che permette di provare in anteprima le funzionalità in fase di sviluppo sui vari Nest Hub. L'aggiornamento fa riferimento alla build 14.20230831.4.72, include qualche novità per gli sviluppatori ma anche altre per gli utenti finali.

Tra quelle più interessanti troviamo la risoluzione di un particolare bug che implicava la rilevazione di false presenze nei pressi di Nest Hub Max durante la notte.

Non si trattava ovviamente di fantasmi, anche se ci ha ispirato per il titolo, ma di un'errata interpretazione da parte dei sensori dello smart display. Questo bug era particolarmente fastidioso perché avviava specifiche routine quando magari tutti erano ancora a dormire.

Oltre a questo, arrivano delle funzionalità aggiuntive per Nest Hub Max e Nest Hub di seconda generazione nell'ambito del ruolo, che hanno appena acquisito, di hub per Matter. Sarà possibile quindi gestire il tempo di transizione per i comandi relativi alla tonalità dell'illuminazione smart connessa, nuove opzioni per gestire gli abbonamenti ai servizi correlati ai dispositivi smart connessi e gli aggiornamenti di gruppo Matter.

Infine, troviamo miglioramenti per la stabilità di connessione Bluetooth e Wi-Fi, così come sono stati migliorati alcuni aspetti audio su Nest Hub e risolti piccoli bug usando il Bluetooth per l'ascolto di contenuti musicali.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale, ma solo per coloro che hanno aderito alla Preview di Fuchsia.

Questa è la procedura per iscriversi: